    Стоимость оказанных в Азербайджане услуг в секторе ИКТ в октябре выросла на 23,4%

    ИКТ
    • 14 ноября, 2025
    • 16:42
    Стоимость оказанных в Азербайджане услуг в секторе ИКТ в октябре выросла на 23,4%

    Стоимость услуг, оказанных информационными и коммуникационными предприятиями в Азербайджане в январе-октябре 2025 года, составила 3 млрд 120,5 млн манатов, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    83,3% дохода, полученных предприятиями в этой сфере, приходится на долю негосударственного сектора, а 71,6% относятся к услугам, оказанным населению.

    По данным статистики, в октябре стоимость оказанных услуг составила 380 млн манатов, что на 23,4% больше, чем год назад.

    Напомним, что в 2024 году стоимость услуг, оказанных информационными и коммуникационными предприятиями в Азербайджане, увеличилась на 11,4% по сравнению с 2023 годом - до 3 млрд 601,7 млн манатов.

    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri oktyabrda 23 %-dən çox artıb

    Лента новостей