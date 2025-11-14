Стоимость оказанных в Азербайджане услуг в секторе ИКТ в октябре выросла на 23,4%
ИКТ
- 14 ноября, 2025
- 16:42
Стоимость услуг, оказанных информационными и коммуникационными предприятиями в Азербайджане в январе-октябре 2025 года, составила 3 млрд 120,5 млн манатов, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
83,3% дохода, полученных предприятиями в этой сфере, приходится на долю негосударственного сектора, а 71,6% относятся к услугам, оказанным населению.
По данным статистики, в октябре стоимость оказанных услуг составила 380 млн манатов, что на 23,4% больше, чем год назад.
Напомним, что в 2024 году стоимость услуг, оказанных информационными и коммуникационными предприятиями в Азербайджане, увеличилась на 11,4% по сравнению с 2023 годом - до 3 млрд 601,7 млн манатов.
