    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri oktyabrda 23 %-dən çox artıb

    İKT
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:08
    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri oktyabrda 23 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 3 milyard 120,5 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,5 % çoxdur.

    Bu sahədə əldə edilmiş gəlirin 83,3 %-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb, 71,6 %-i isə əhali sektoruna aid olub.

    Təkcə oktyabrda isə informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 380 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 23,4 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 2023-cü illə müqayisədə 11,4 % artaraq 3 milyard 601,7 milyon manat olub.

    Dövlət Statistika Komitəsi
    Стоимость оказанных в Азербайджане услуг в секторе ИКТ в октябре выросла на 23,4%

