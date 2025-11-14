Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri oktyabrda 23 %-dən çox artıb
İKT
- 14 noyabr, 2025
- 16:08
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 3 milyard 120,5 milyon manat təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,5 % çoxdur.
Bu sahədə əldə edilmiş gəlirin 83,3 %-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb, 71,6 %-i isə əhali sektoruna aid olub.
Təkcə oktyabrda isə informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 380 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 23,4 % çoxdur.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 2023-cü illə müqayisədə 11,4 % artaraq 3 milyard 601,7 milyon manat olub.
