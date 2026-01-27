Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Стивен Бай: Азербайджан демонстрирует высокие показатели качества интернет-связи в регионе

    ИКТ
    • 27 января, 2026
    • 14:27
    Стивен Бай: Азербайджан демонстрирует высокие показатели качества интернет-связи в регионе

    Азербайджан входит в число стран региона с лучшими показателями по стабильному и качественному интернет-соединению.

    Об этом в интервью Report заявил президент и генеральный директор компании Ookla Стивен Бай (Stephen Bye).

    По его словам, волоконно-оптическая интернет-инфраструктура Азербайджана обеспечивает высокую скорость и низкую задержку, что позволяет пользователям получать более стабильное и качественное соединение.

    "Проведенные тесты показывают, что волоконная сеть в Азербайджане демонстрирует высокую производительность как при загрузке (upload), так и при скачивании данных (download)", - отметил Бай.

    Руководитель Ookla подчеркнул, что качество интернета оценивается с помощью метода full buffer test на платформе Speedtest: "Соединение полностью загружается, и измеряются скорость, задержка и пропускная способность в реальных условиях. Мы оцениваем не только теоретическую скорость, но и то, что чувствует пользователь, когда сеть загружена. Такой подход более точно отражает реальную производительность".

    Бай отметил, что низкая задержка и высокая скорость особенно важны для приложений искусственного интеллекта, облачных сервисов и обмена большими объемами данных в будущем.

