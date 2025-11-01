Стартап-экосистема Азербайджана охватывает 15% региона Кавказа и Центральной Азии

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ИКТ
    • 01 ноября, 2025
    • 13:56
    Сегодня стоимость стартап-экосистемы Азербайджана составляет около 13-15% (3,7-4,4 млрд долларов США - ред.) от общих показателей в регионе Кавказа и Центральной Азии.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель PASHA Holding Гусейн Махмудов на Евразийском форуме молодых предпринимателей (EYBF2025) в Баку, проходящем при организации Gənc MÜSİAD.

    По его словам, Турция начала развивать свою стартап-экосистему несколько лет назад, а в Азербайджане этот процесс планомерно продолжается уже 4-5 лет:

    "Мы находимся на начальном этапе, однако уже добились очень высоких результатов. Согласно многим международным индексам, в этом году стартап-экосистема нашей страны выросла на 24-25% по сравнению с прошлым годом. Это очень серьезный показатель в региональном масштабе".

    Махмудов добавил, что в настоящее время в Азербайджане действуют более 200 активных стартапов:

    "Общая стоимость стартап-экосистемы в регионе Кавказа и Центральной Азии составляет около 29 млрд долларов США, и за последние 5 лет этот показатель вырос в 10 раз. Доля азербайджанской экосистемы в этом регионе, по некоторым оценкам, находится на уровне 13-15%".

    Лента новостей