    Средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане увеличилась почти на 30%

    ИКТ
    • 16 января, 2026
    • 12:27
    В декабре 2025 года Азербайджан занял 86-е место среди 156 стран по средней скорости стационарного широкополосного интернета (88,83 Мбит/с), опустившись на 1 позицию по сравнению с ноябрем.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Speedtest Global Index", по сравнению с показателем годичной давности (69,15 Мбит/с) средняя скорость стационарного широкополосного интернета в стране увеличилась на 28,5 %.

    По этому показателю Азербайджан опередил Турцию (72,17 Мбит/с), Иран (21,33 Мбит/с), Грузию (44,55 Мбит/с), Армению (80,27 Мбит/с), Казахстан (85,71 Мбит/с), Кыргызстан (85,40 Мбит/с) и Таджикистан (38,40 Мбит/с).

