Специалисты назвали четыре правила зарядки смартфона

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Специалисты рассказали о четырёх основных правилах зарядки смартфона, при соблюдении которых мобильное устройство будет работать дольше.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", советы прежде всего подойдут для владельцев бюджетных и старых телефонов.

Так, эксперты рекомендуют не заряжать устройство ночью, поскольку в это время суток смартфон может перегореть из-за избытка энергии в электросетях. По этой же причине не стоит ставить телефон на зарядку в машине до того, как вы запустили двигатель, так как может произойти скачок напряжения.

Кроме того, во время зарядки смартфона не стоит запускать "тяжёлые" приложения. Не рекомендуется также использовать плохие зарядные устройства, поскольку они могут "сжечь" устройство.

По данным портала Akket, увеличить время автономной работы любого гаджета можно при соблюдении ряда условий. К примеру, не рекомендуется повышать яркость экрана телефона и оставлять приложения открытыми в фоновом режиме.