Специалист объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет

Интернет - неотъемлемая часть нашей жизни, и перебои со связью могут вызвать не только дискомфорт, но и нанести ущерб, особенно тем, кто вынужден работать удаленно. Если вы обнаружили, что скорость работы интернета не всегда равномерна, и на загрузку ново

Интернет - неотъемлемая часть нашей жизни, и перебои со связью могут вызвать не только дискомфорт, но и нанести ущерб, особенно тем, кто вынужден работать удаленно. Если вы обнаружили, что скорость работы интернета не всегда равномерна, и на загрузку новой страницы уходит больше времени, чем обычно, вероятнее всего, кто-то использует вашу сеть.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Чтобы исключить такое воровство, эксперт посоветовал скачать специальную программу, с помощью которой настраивают большинство современных роутеров.

"После запуска такой программы будут видны все подключённые к роутеру устройства, а также журналы событий, связанные с ними. Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером", - поделился Мясоедов.

При этом он отметил, что самый надежный и одновременно простой способ проверки и защиты своей сети - установка надежного пароля для подключения к Wi-Fi.