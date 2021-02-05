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Специалист объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет

Специалист объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет Интернет - неотъемлемая часть нашей жизни, и перебои со связью могут вызвать не только дискомфорт, но и нанести ущерб, особенно тем, кто вынужден работать удаленно. Если вы обнаружили, что скорость работы интернета не всегда равномерна, и на загрузку ново
ИКТ
5 февраля 2021 г. 04:36
Специалист объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет

Интернет - неотъемлемая часть нашей жизни, и перебои со связью могут вызвать не только дискомфорт, но и нанести ущерб, особенно тем, кто вынужден работать удаленно. Если вы обнаружили, что скорость работы интернета не всегда равномерна, и на загрузку новой страницы уходит больше времени, чем обычно, вероятнее всего, кто-то использует вашу сеть.

Как передает Report, об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Чтобы исключить такое воровство, эксперт посоветовал скачать специальную программу, с помощью которой настраивают большинство современных роутеров.

"После запуска такой программы будут видны все подключённые к роутеру устройства, а также журналы событий, связанные с ними. Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером", - поделился Мясоедов.

При этом он отметил, что самый надежный и одновременно простой способ проверки и защиты своей сети - установка надежного пароля для подключения к Wi-Fi.

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