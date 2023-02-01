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SpaceX запустила ракету-носитель с 49 спутниками сети Starlink

SpaceX запустила ракету-носитель с 49 спутниками сети Starlink SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 49 микроспутников сети Starlink.
ИКТ
1 февраля 2023 г. 05:54
SpaceX запустила ракету-носитель с 49 спутниками сети Starlink

SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 49 микроспутников сети Starlink.

Как передает Report со ссылкой на сайт компании, старт ракеты с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 08:15 по местному времени. Отмечает, что 2 февраля планируется запуск еще 53 микроспутников.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тыс. спутников Starlink.

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