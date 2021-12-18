SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.

Как передает Report, трансляция велась на сайте компании.

Старт с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 04:42 по местному времени (16:42 - бакинское время). В этот раз ракета выведет на низкую околоземную орбиту 52 микроспутника.

Предыдущий запуск партии из 48 аппаратов Starlink компания осуществила в начале месяца с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в девяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов.