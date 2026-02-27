Создание "Data Lake" в Азербайджане завершится летом 2028 года

Создание в Азербайджане "Государственного озера данных" (Data Lake) и интеграция в него данных, формируемых в государственных информационных ресурсах и системах, завершится в июле 2028 года.

Как сообщает Report, это нашло свое отражение в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно Плану действий, планируется интеграция более 85% определенных данных в "Государственное озеро данных".

Финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане действий, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников, предусмотренных законом.