    Создание "Data Lake" в Азербайджане завершится летом 2028 года

    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 16:31
    Создание Data Lake в Азербайджане завершится летом 2028 года

    Создание в Азербайджане "Государственного озера данных" (Data Lake) и интеграция в него данных, формируемых в государственных информационных ресурсах и системах, завершится в июле 2028 года.

    Как сообщает Report, это нашло свое отражение в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно Плану действий, планируется интеграция более 85% определенных данных в "Государственное озеро данных".

    Финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане действий, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников, предусмотренных законом.

    Azərbaycanda "Data Lake"in yaradılması 2028-ci ilin iyuluna kimi başa çatacaq

