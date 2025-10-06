Сотрудница Report стала победительницей журналистского конкурса, проведенного ООО "Азерпочта"

Заместитель главного редактора и руководитель отдела экономики Информационного агентства Report Илаха Мамедли вошла в число победителей конкурса статей, организованного ООО "Азерпочт" среди журналистов в преддверии Всемирного дня почты, отмечаемого ежегодно 9 октября.

Как сообщает Report, сегодня были объявлены итоги конкурса.

На церемонии награждения победителям, занявшим I и II места, вручили специальные грамоты, денежные призы и марки, выпущенные в связи со 150-летием создания азербайджанской национальной печати

По итогам конкурса статей на тему "Трансформация традиционной почты в современном мире и в Азербайджане", I место заняли заместитель главного редактора Информационного агентства Report Илаха Мамедли, экономический корреспондент агентства АЗЕРТАДЖ Пярвана Гафарова и сотрудница газеты "İki sahil" Ягут Асланова.

Победителями II степени стали сотрудник издания "Yeni Sabah" Назим Гаджиев, журналистка газеты "Səs" Лала Мехралиева и корреспондент агентства АЗЕРТАДЖ Сувар Ибадов.