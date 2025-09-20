От писем к цифровым сервисам: как Азербайджан меняет лицо почты - АНАЛИТИКА

Еще каких-то два десятилетия назад почтовое отделение ассоциировалось у большинства из нас с письмами в конвертах, длинными очередями и обязательными бумажными уведомлениями. Сегодня же даже эта консервативная сфера оказалась на острие технологической революции.

Ключевым двигателем перемен стала сама жизнь. С ростом электронной коммерции и привычкой совершать покупки онлайн возник новый запрос общества - быстрая, надежная и удобная доставка. И если раньше граждане были готовы тратить время на очереди, то теперь операции должны быть доступны буквально "в одном клике" - в смартфоне.

Во многих странах именно почтовые сети взяли на себя роль посредника в предоставлении базовых финансовых и банковских услуг миллионам людей, которые по разным причинам остаются за пределами традиционной банковской системы.

Эти глобальные изменения не обошли стороной и Азербайджан. На первый взгляд - обычная почтовая служба, но на деле она десятилетиями играла важную роль в установлении человеческих связей, развитии экономики и даже укреплении национальной независимости.

Однако сегодня функция почты больше не ограничивается доставкой писем, она охватывает финансовые, логистические и цифровые услуги. Страна уверенно выводит традиционную почтовую систему на новый уровень, обеспечивая гражданам доступ к современным сервисам и укрепляя позиции на международной информационной карте.

С чего начинается история?

История азербайджанской почты уходит корнями в начало XIX века. Первая почтовая контора была открыта 1 июня 1818 года в Гяндже, спустя несколько лет подобные учреждения появились в Баку и Нахчыване. С тех пор почтовая связь стала важной частью государственного устройства, а в годы Азербайджанской Демократической Республики была даже создана отдельная структура - Министерство почты и телеграфа.

Развитие экономики и культуры в XX веке лишь усилило значение почтовых услуг. Если в 1920 году в стране действовало всего несколько десятков пунктов, то к 1940 году их число увеличилось в девять раз и достигло 524. Причем почти 80% этих отделений находились в сельской местности, что отражало стратегическую задачу - обеспечивать связь не только в городах, но и в глубинке. В те же годы протяженность почтовых маршрутов выросла в 2,6 раза и составила 6767 километров.

Особое испытание выпало на годы Второй мировой войны. Потоки писем фронтовиков и солдатских треугольников сделали почту невидимым, но жизненно важным мостом между людьми. На ее плечи легла ответственность за сохранение человеческих связей в тяжелейшее время, а также за обеспечение документооборота между государственными структурами. Особенно велика была роль бакинской почты - в условиях развития нефтяной промышленности она стала инструментом координации и управления стратегической отраслью.

В советский период система получила мощное развитие. Почта перестала быть только каналом переписки: она обеспечивала денежные переводы, оказывала социальные и образовательные услуги. По сути, это была одна из первых многофункциональных сетей, предвосхитивших современные почтово-логистические и финансовые сервисы.

После обретения независимости почтовая система Азербайджана встала на путь преобразований. В 1997 году была создана структура "Азерпочта" в формате производственного объединения, затем - государственного предприятия, а с 2004 года - общества с ограниченной ответственностью. Эта институциональная реформа стала отправной точкой для цифровизации и интеграции в международные стандарты. Постепенно "Азерпочта" вышла за рамки традиционной доставки, предложив услуги в сфере e-commerce, мобильных приложений и финансовых сервисов.

От инфраструктуры к цифровой экосистеме

За последние два десятилетия "Азерпочта" прошла путь, который можно сравнить с полноценной модернизацией всей отрасли. С 2003 по 2023 годы в стране было построено 887 новых почтовых зданий, капитально отремонтировано 126 отделений, возведено ещё 11 современных комплексов. Особое место занимает восстановление почтовой сети на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура. Почтовые отделения вначале появились в 2020 году в Гадруте и Джоджуг Марджанлы, в 2022 году - в селе Агалы Зангиланского района, затем филиал открылся в Ханкенди (2024 году), почтовые услуги были организованы в Шуше и Кяльбаджаре. В 2025 году "Азерпочта" планирует ввести в эксплуатацию в целом более 40 современных почтовых центров с цифровыми услугами в Карабахе и Восточном Зангезуре. Для людей, которые возвращаются в регион или только переселяются туда, эти сервисы становятся важной частью повседневной жизни - от получения посылки до финансовых операций.

Сегодня уже свыше 1500 почтовых отделений обеспечивают присутствие компании практически в каждом регионе. Для жителей сельских районов, где доступ к государственным и финансовым услугам ограничен, это стало настоящим окном в современный мир.

Фактически, компания превратилась в инфраструктурный хаб, объединяющий логистику, финтех и государственные сервисы.

В 2024 году дочерняя компания "Азерпочты"- Postcargo - начала международные доставки в Карабахский экономический район. Сначала они охватили Ханкенди и Физули, а в дальнейшем распространились и на другие города. Этот шаг особенно важен для жителей региона: он расширяет доступ к онлайн-торговле, укрепляет международные связи и стимулирует экономическую активность.

Таким образом, почтовая сеть вносит свой вклад в оживление региональной экономики и укрепление единства страны.

Цифровой рывок

В 2021 году "Азерпочта" перешла к этапу глубокой модернизации, сделав ставку на развитие цифровых решений. Уже к 2024 году организация успешно внедрила три ключевых проекта: мобильное приложение AzPostMobile для физических лиц, интернет-банкинг для юридических клиентов и сервис "Мобильный POS" для малого и среднего бизнеса. Эти продукты не только облегчили доступ к услугам, но и стали частью масштабного перехода почтовой системы в цифровую среду.

Особое место занимает рынок электронной коммерции. Объем посылок e-commerce, обработанных "Азерпочтой", в 2024 году вырос почти на 40%. Это можно сказать сигнал на то, что Азербайджан может превратиться в региональный центр электронной логистики. Успешная реализация HUB-проекта, действующего с 2016 года, уже позволила стране стать транзитной точкой для доставки товаров из Китая в 17 стран. Дополнительным подтверждением служит перенаправление EMS-посылок из США и Германии в Россию через Баку.

Сегодня именно сегмент посылок и экспресс-доставок формируют основу доходов большинства почтовых операторов. В 2024 году доходы от экспресс-почты и курьерских услуг в Азербайджане составили 26,43 млн манатов, что на 43% больше, чем годом ранее. При этом за последние пять лет этот сегмент увеличился в 4,5 раза, а доходы от курьерской доставки утроились. Общий объем рынка почтовых и курьерских услуг в 2023 году превысил 111,94 млн манатов, что на 13,7% выше, чем в 2022-м.

Сама "Азерпочта" также укрепляет свои финансовые позиции. Годовой доход организации в 2024 году составил 73,5 млн манатов - на 2% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль достигла 4,5 млн манатов, показатель EBITDA - 9,9 млн манатов. Уже третий год подряд компания завершает финансовый цикл с прибылью, подтверждая устойчивость своей бизнес-модели и эффективность проводимой трансформации.

Как видно, почтовая система все больше переориентируется на цифровые сервисы и услуги с высокой добавленной стоимостью. Денежные переводы, некогда один из столпов почтовой системы, сегодня уступают место цифровым решениям. В июле 2024 года "Азерпочта" объявила о снижении тарифов на внутренние переводы на 60–70%. Этот шаг отражает два ключевых тренда: рост популярности мобильного банкинга и ускорение цифровизации, получившее импульс в годы пандемии COVID-19.

Современные цифровые технологии, такие как онлайн-отслеживание отправлений, мобильные платежи и электронный обмен документами делают жизнь граждан более удобной, а государственные сервисы - доступными буквально "в один клик". Одновременно усиливается интеграция Азербайджана в международные почтовые сети, что открывает новые возможности для экономики и бизнеса.

Таким образом, уифровизация постепенно охватывает все уровни почтовых услуг. А в ближайшей перспективе можно ожидать внедрение автоматической сортировки на базе искусственного интеллекта, круглосуточную поддержку клиентов через чат-боты, безопасный документооборот с применением электронной идентификации, а также дальнейшее расширение сегмента электронной коммерции.

Азербайджанский опережает по темпам роста

Глобальный рынок почтовых услуг показывает устойчивый, но замедленный рост - в пределах 1–2 % в год. Его развитие обеспечивают в первую очередь посылки и экспресс-доставка, тогда как традиционная корреспонденция продолжает сокращаться.

На этом фоне Азербайджан демонстрирует более динамичную картину. Если мировые среднегодовые темпы роста колеблются в пределах 1–1,7 %, то отдельные сегменты азербайджанского рынка растут на десятки процентов ежегодно: в 2024 году доходы от экспресс-почты и курьерских услуг увеличились на 43 %. Это объясняется бурным ростом электронной коммерции, расширением региональной почтовой сети и внедрением цифровых сервисов.

Таким образом, в то время как глобальный почтовый рынок движется в умеренном темпе, Азербайджан формирует более устойчивую траекторию роста и постепенно закрепляется как потенциальный региональный центр почтово-логистических услуг.

По данным Consegic Business Intelligence, в 2023 году объем мирового рынка почтовых услуг оценивался в 267,65 млрд долларов США. К 2031 году он может увеличиться до 306,74 млрд долларов - это соответствует среднегодовому темпу роста на уровне 1,7%. В основу прогноза легло развитие сразу нескольких сегментов: традиционной почты, доставки посылок, экспресс-услуг и комплексной логистики.

Схожие оценки представила и Precedence Research: в 2024 году рынок был зафиксирован на уровне 249,37 млрд долларов, а к 2034 году ожидается его рост до 287,41 млрд долларов. Здесь ключевыми драйверами названы ускоренное развитие e-commerce, цифровизация логистических процессов и увеличение объёмов трансграничной торговли.

Более оптимистичный взгляд предлагают аналитики Emergen Research: по их прогнозам, рынок в 2024 году составит 246,9 млрд долларов, а к 2033 году достигнет 297,7 млрд. Среднегодовой рост в этом сценарии выше среднего по отрасли - 2,1%.

На противоположной стороне - консервативные прогнозы Global Industry Analysts. Их сценарий предполагает рост рынка с 241,8 млрд долларов в 2024 году до 256,4 млрд долларов в 2030-м, что соответствует лишь 1% ежегодного увеличения. При этом аналитики полагают, что стандартные почтовые услуги будут показывать чуть более уверенный рост, тогда как экспресс-сегмент замедлится.

В свою очередь, Grand View Research оценивает рынок в 245,8 млрд долларов в 2023 году и прогнозирует его рост до 270,3 млрд долларов к 2030-му со среднегодовым темпом 1,4%. Здесь Северная Америка по-прежнему остается крупнейшим региональным игроком, а в числе лидеров отрасли упоминаются USPS, Deutsche Post и FedEx.

Не менее интересный прогноз озвучили в Custom Market Insights (CMI): глобальный рынок почтовых услуг увеличится с 262,1 млрд долларов в 2024 году до 301,2 млрд долларов к 2033 году, что соответствует среднегодовому темпу роста в около 1,5%.

Таким образом, несмотря на расхождения в цифрах и горизонтах прогнозов, аналитики сходятся в одном: мировой рынок почтовых услуг демонстрирует устойчивый, но сдержанный рост. Его ядро смещается в сторону посылочной и экспресс-доставки, тогда как традиционные письма все больше уходят в прошлое.

Азербайджанский контекст

В Азербайджане эта глобальная динамика проявляется особенно отчетливо. По данным Statista, операционный доход рынка почтовых услуг страны в 2025 году прогнозируется на уровне 52,36 млн долларов, а к 2030 году может достичь 56,52 млн при среднегодовом росте около 1,54%. На первый взгляд цифра скромная, но если учесть стремительное развитие экспресс-доставки и курьерских сервисов, картина становится куда более многообещающей.

Здесь можно выделить несколько ключевых наблюдений. Во-первых, рост подстёгивает электронная коммерция. Быстрый подъем доходов в сегменте экспресс-почты и курьерских услуг, а также увеличение количества лицензий на быструю почту показывают, что потребитель все чаще выбирает скорость и удобство.

Во-вторых, ожидается стабильный рост без скачков. На ближайшие пять лет ожидается умеренное увеличение - порядка 1,5% в год. Это не обещает взрывного расширения, но гарантирует поступательное развитие сектора. В-третьих, будущее - за сервисами с добавленной стоимостью. В стране активно развиваются экспресс-доставка, курьерские услуги, логистика, внедряются новые сортировочные мощности, автоматизация и цифровые решения. Все это открывает перспективы для роста выше глобальных средних.

С другой стороны, что является немаловажным фактором во многих странах национальные почтовые службы открываются для частного сектора и уходят в конкурентную среду, "Азерпочта", оставаясь под государственным контролем, успешно сочетает социальную миссию с коммерческими задачами.

Так, если во многих странах число почтальонов сокращается, уступая место курьерам и логистическим операторам, то в Азербайджане этот процесс сопровождается не только автоматизацией, но и повышением квалификации кадров. Таким образом, трансформация почтовой отрасли становится фактором занятости и профессионального развития.

Иначе говоря, почтовый сектор Азербайджана сегодня стоит на перепутье: с одной стороны, он отражает мировые тренды, а с другой - демонстрирует свою специфику и потенциал. На фоне всего отмеченного здесь экспресс-услуги и e-commerce уже становятся драйверами развития, а цифровизация и инновации придают ему новое дыхание.

Азербайджан прошел значительную часть этого пути, превратив "Азерпочту" в современную платформу, которая обеспечивает удобство для граждан, поддерживает бизнес и укрепляет позиции страны как надежного партнера в международной логистике и финансовых услугах.

В будущем эта трансформация будет углубляться: ожидается внедрение "зеленых технологий", развитие систем доставки на основе искусственного интеллекта, расширение цифровых финансовых сервисов. Азербайджан, двигаясь в ногу с глобальными тенденциями, имеет все шансы закрепить за собой статус одного из ключевых почтово-логистических центров региона.

Статья предоставляется на конкурс "Трансформация традиционной почты в современном мире и Азербайджане", проводимый ООО "Азерпочта" совместно с Советом прессы.