    Соцсети и развлечения лидируют в онлайн-потреблении в Азербайджане

    ИКТ
    • 06 сентября, 2025
    • 15:31
    Соцсети и развлечения лидируют в онлайн-потреблении в Азербайджане

    В 2024 году 39,9% пользователей интернета в Азербайджане проводили время за просмотром развлекательного или информационного контента.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Согласно информации, 39,5% потребления пришлось на общение в соцсетях и гражданское участие, 8,5% - на электронную коммерцию и транзакции.

    На обучение и образование свое время тратили 1,4% пользователей, а на использование искусственного интеллекта - всего 1,2%. 

    онлайн-контент соцсети интернет
    Azərbaycanda istifadəçilərin internetdən hansı məqsədlərlə yararlandığı açıqlanıb

