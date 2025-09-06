Соцсети и развлечения лидируют в онлайн-потреблении в Азербайджане

В 2024 году 39,9% пользователей интернета в Азербайджане проводили время за просмотром развлекательного или информационного контента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 39,5% потребления пришлось на общение в соцсетях и гражданское участие, 8,5% - на электронную коммерцию и транзакции.

На обучение и образование свое время тратили 1,4% пользователей, а на использование искусственного интеллекта - всего 1,2%.