Azərbaycanda istifadəçilərin internetdən hansı məqsədlərlə yararlandığı açıqlanıb
İKT
- 06 sentyabr, 2025
- 13:40
2024-cü ildə Azərbaycanda internetdən istifadənin 39,9 %-i əyləncə, rəqəmsal kontentdən yararlanmaq məqsədi ilə edilib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bildirilir ki, internetdən istifadənin 39,5 %-i ünsiyyət, vətəndaş iştirakçılığı, əməkdaşlıq, 8,5 %-i elektron ticarət və tranzaksiyalar, 4,5 %-i məlumatın əldə edilməsi, 3,4 %-i rəqəmsal kontentin yaradılması, 1,6 %-i peşəkar fəaliyyət, 1,4 %-i təlim və təhsil, 1,2 %-i süni intellektdən yararlanmaq məqsədli olub.
