    İKT
    • 06 sentyabr, 2025
    • 13:40
    Azərbaycanda istifadəçilərin internetdən hansı məqsədlərlə yararlandığı açıqlanıb

    2024-cü ildə Azərbaycanda internetdən istifadənin 39,9 %-i əyləncə, rəqəmsal kontentdən yararlanmaq məqsədi ilə edilib.  

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilir ki, internetdən istifadənin 39,5 %-i ünsiyyət, vətəndaş iştirakçılığı, əməkdaşlıq, 8,5 %-i elektron ticarət və tranzaksiyalar, 4,5 %-i məlumatın əldə edilməsi, 3,4 %-i rəqəmsal kontentin yaradılması, 1,6 %-i peşəkar fəaliyyət, 1,4 %-i təlim və təhsil, 1,2 %-i süni intellektdən yararlanmaq məqsədli olub.

    Dövlət Statistika Komitəsi rəqəmsal internet süni intellekt

