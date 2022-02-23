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SOCAR будет использовать искусственный интеллект для считывания показателей газовых счетчиков

SOCAR будет использовать искусственный интеллект для считывания показателей газовых счетчиков Государственная нефтяная компания (SOCAR) в ближайшее время начнет внедрение решений для проверки счетчиков абонентов.
ИКТ
23 февраля 2022 г. 16:29
SOCAR будет использовать искусственный интеллект для считывания показателей газовых счетчиков

Государственная нефтяная компания (SOCAR) в ближайшее время начнет внедрение решений для проверки счетчиков абонентов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника управления информационных технологий и коммуникаций SOCAR Фуад Алиев, выступая на мероприятии "Тренды Четвертой промышленной революции".

"Мы знаем, что у абонентов есть определенные трудности со считыванием показаний газа. Через фотографию газового счетчика, сделанную абонентом, мы сможем получить информацию об использовании газа. Технически происходит обработка изображений (image processing)", - сказал Алиев.

По его словам, большие объемы снимков были сделаны в рамках machine learning: "Искусственный интеллект обучили управлению платформой, и теперь он может принимать решения. Мы получили более 90% результатов в ходе испытаний. Естественно, со временем мы сможем достичь более высоких показателей".

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Версия на английском языке SOCAR to use AI when reading gas meters
Версия на азербайджанском языке SOCAR qaz sayğaclarının oxunmasında süni intellektdən istifadə edəcək

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