СМИ: Во всем мире смартфоны подорожают из-за новых процессоров

    • 02 сентября, 2025
    Производители смартфонов по всему миру приготовились поднять цены на новые устройства.

    Как передает Report, об этом сообщает тайваньское издание DigiTimes.

    Источники медиа назвали причиной повышения цен рост себестоимости производства. Это связано с тем, что тайваньская корпорация TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), которая выпускает современные процессоры, уведомила партнеров о росте цен на продукцию на 5-10 процентов. В свою очередь, это повлияет на стоимость новых смартфонов.

    Так, процессоры TSMC получат новые iPhone, которые анонсируют в сентябре. Флагманские устройства Samsung Galaxy S26 должны выйти с чипами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, которые также производятся TSMC. Кроме того, процессоры Qualcomm получат многие топовые Android-смартфоны. Вероятно, смартфоны по новым ценам начнут выходить уже до конца 2025 года.

    Источники отметили, что производители смартфонов стремятся снизить зависимость от TSMC. В частности, Samsung может вернуться к использованию в устройствах собственных процессоров Exynos, если наладит выпуск конкурентных чипам Qualcomm моделей.

