KİV: Smartfonlar bütün dünyada bahalaşacaq

    Bütün dünyada smartfon istehsalçıları yeni cihazların qiymətlərini qaldırmağa hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tayvanın "DigiTimes" nəşri məlumat yayıb.

    Media istehsal xərclərinin artmasına səbəb kimi qiymət artımını göstərib. Buna səbəb Tayvanın müasir prosessorlar istehsal edən TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) korporasiyasının məhsulların qiymətlərinin 5-10 faiz artması barədə tərəfdaşlarını xəbərdar etməsidir. Bu da öz növbəsində yeni smartfonların qiymətinə təsir edəcək.

    Belə ki, TSMC prosessorları sentyabrda elan ediləcək yeni iPhone-larda istifadə olunacaq. Flaqman Samsung Galaxy S26 cihazları TSMC tərəfindən də istehsal olunan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 çipləri ilə buraxılmalıdır. Bundan əlavə, bir çox ən yaxşı Android smartfonları Qualcomm prosessorlarını alacaq. Yeni qiymətlərlə smartfonlar yəqin ki, 2025-ci ilin sonundan əvvəl buraxılmağa başlayacaq.

