В Пакистане планируют отказаться от BlackBerry

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Пакистанские власти планируют отказаться от использования сервиса BlackBerry для обмена зашифрованными мгновенными сообщениями, сообщает Report со ссылкой на ZDNet.

В служебной записке министерства телекоммуникаций Пакистана, попавшей в интернет, предлагается трём крупнейшим местным телекоммуникационным операторам закрыть сервис BlackBerry по обмену зашифрованными мгновенными сообщениями (BES).

Согласно документу, операторы Mobilink, Ufone и Telenor Pakistan должны оповестить клиентов сервиса BES о предстоящем закрытии в течение 90 дней. Операторы обязаны проконтролировать, чтобы все подключения их клиентов к сервису BES были ликвидированы до 30 ноября текущего года. Вышеуказанным сотовым провайдерам было также предложено предоставить отчёты в министерство до конца месяца.

Планы министерства по закрытию сервиса BES подтвердило агентство Reuters, ссылающееся на информацию источника в министерстве.

Компании BlackBerry уже приходилось сталкиваться с закрытием сервисов правительственными органами. Ранее сервис по безопасному обмену сообщениями канадского производителя столкнулся с запретом со стороны Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Индонезии после того, как правительства этих стран начали выражать обеспокоенность по поводу использования BES преступниками и террористами.