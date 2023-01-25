Сменился руководитель Aztelekom

Генеральный директор ООО Aztelekom, принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, Клаус Мюллер был освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, руководство компанией поручено его заместителю Эльчину Ниязову.
Ниязов также возглавляет принадлежащее министерству ООО "Baku Telefon Rabitesi" (Baktelecom), которое находится в процессе ликвидации, а также совместное предприятие "Azeronline".
Эльчин Ниязов, 1986 года рождения, является одним из участников конкурса "Восхождение".