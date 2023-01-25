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Сменился руководитель Aztelekom

Сменился руководитель Aztelekom Генеральный директор ООО Aztelekom, принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, Клаус Мюллер был освобожден от занимаемой должности.
ИКТ
25 января 2023 г. 10:32
Сменился руководитель Aztelekom

Генеральный директор ООО Aztelekom, принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, Клаус Мюллер был освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, руководство компанией поручено его заместителю Эльчину Ниязову.

Ниязов также возглавляет принадлежащее министерству ООО "Baku Telefon Rabitesi" (Baktelecom), которое находится в процессе ликвидации, а также совместное предприятие "Azeronline".

Эльчин Ниязов, 1986 года рождения, является одним из участников конкурса "Восхождение".

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Версия на азербайджанском языке "Aztelekom"un rəhbəri dəyişib

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