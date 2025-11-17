Служба электронной безопасности обратилась к пользователям WhatsApp
ИКТ
- 17 ноября, 2025
- 20:34
В последние дни резко возросло число попыток несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей WhatsApp.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Службы электронной безопасности Азербайджана.
Отмечается, что переход по подозрительным ссылкам, полученным от неизвестных лиц, и передача кодов подтверждения несут большой риск:
"Не делитесь с другими лицами своими кодами подтверждения по SMS или в WhatsApp", - говорится в сообщении.
