Служба электронной безопасности обратилась к пользователям WhatsApp

В последние дни резко возросло число попыток несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей WhatsApp.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Службы электронной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что переход по подозрительным ссылкам, полученным от неизвестных лиц, и передача кодов подтверждения несут большой риск:

"Не делитесь с другими лицами своими кодами подтверждения по SMS или в WhatsApp", - говорится в сообщении.