    Elektron Təhlükəsizlik Xidməti "WhatsApp" istifadəçilərinə xəbərdarlıq edib

    İKT
    • 17 noyabr, 2025
    • 20:21
    Elektron Təhlükəsizlik Xidməti WhatsApp istifadəçilərinə xəbərdarlıq edib

    Son günlər "WhatsApp" vasitəsilə istifadəçilərin hesablarına icazəsiz giriş cəhdləri sürətlə artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin vətəndaşlara müraciətində qeyd olunub.

    Bildirilib ki, şübhəli keçidlərə daxil olmaq, tanımadığınız şəxslərdən gələn linklərə klikləmək və təsdiqləmə kodlarını paylaşmaq böyük risk yaradır:

    "Heç bir halda SMS və ya "WhatsApp" təsdiqləmə kodlarınızı başqaları ilə bölüşməyin!"

    Elektron Təhlükəsizlik Xidməti WhatsApp”

