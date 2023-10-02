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Сельчук Байрактар: Турция и Азербайджан должны развивать сотрудничество в космической сфере

Сельчук Байрактар: Турция и Азербайджан должны развивать сотрудничество в космической сфере Председатель правления фестиваля TEKNOFEST Сельчук Байрактар выразил удовлетворение проведением в Азербайджане Международного астронавтического конгресса спустя 50 лет.
ИКТ
2 октября 2023 г. 14:08
Сельчук Байрактар: Турция и Азербайджан должны развивать сотрудничество в космической сфере

Председатель правления фестиваля TEKNOFEST Сельчук Байрактар выразил удовлетворение проведением в Азербайджане Международного астронавтического конгресса спустя 50 лет.

Как сообщает Report, об этом Байрактар сказал журналистам на полях 74-го Международного астронавтического конгресса, стартовавшего сегодня в Баку.

Байрактар отметил, что Турция на конгрессе представлена стендами Космического агентства, различных ведомств, оборонных компаний Roketsan и Aselsan.

По его словам, Турция и Азербайджан должны развивать сотрудничество также и в космической сфере.

"Данный конгресс самое престижное мероприятие в космической сфере в мире. Мы бы хотели принять конгресс в Турции спустя 2 года", - сказал он.

Напомним, что на Международном астронавтическом конгрессе Турцию представляют 500 участников фестиваля TEKNOFEST.

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Версия на английском языке Selcuk Bayraktar: ‘We are happy that Azerbaijan is hosting the International Astronautical Congress’
Версия на азербайджанском языке Selcuk Bayraktar: "Beynəlxalq Astronavtika Konqresinin Azərbaycanda keçirilməsi bizim üçün xoşbəxtlikdir"

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