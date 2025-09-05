СЭБ сообщила о прогрессе в расследовании фишинговых атак через Telegram
ИКТ
- 05 сентября, 2025
- 12:30
Служба электронной безопасности (СЭБ) при Минцифры обнародовала предварительные результаты масштабного расследования фишинговых атак, осуществляемых через мессенджер Telegram.
Как сообщает Report, СЭБ отмечает достижение значительного прогресса в расследовании.
Специалистам удалось составить схематическое описание инфраструктуры, используемой злоумышленниками. Эксперты идентифицировали IP-адреса серверов и полные цепочки перенаправлений, которые применялись в ходе атак.
Кроме того, получена детальная информация о методах и технических приемах, используемых для захвата учетных записей пользователей. Подробные результаты расследования доступны на официальном сайте ведомства.
