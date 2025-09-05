Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    СЭБ сообщила о прогрессе в расследовании фишинговых атак через Telegram

    ИКТ
    • 05 сентября, 2025
    • 12:30
    Служба электронной безопасности (СЭБ) при Минцифры обнародовала предварительные результаты масштабного расследования фишинговых атак, осуществляемых через мессенджер Telegram.

    Как сообщает Report, СЭБ отмечает достижение значительного прогресса в расследовании.

    Специалистам удалось составить схематическое описание инфраструктуры, используемой злоумышленниками. Эксперты идентифицировали IP-адреса серверов и полные цепочки перенаправлений, которые применялись в ходе атак.

    Кроме того, получена детальная информация о методах и технических приемах, используемых для захвата учетных записей пользователей. Подробные результаты расследования доступны на официальном сайте ведомства.

    Лента новостей