İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis

    ETX: "Telegram" hücumları ilə bağlı mühüm nəticələr müəyyən olunub

    İKT
    • 05 sentyabr, 2025
    • 12:09
    ETX: Telegram hücumları ilə bağlı mühüm nəticələr müəyyən olunub

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin (ETX) apardığı monitorinq zamanı "Telegram" üzərindən həyata keçirilən fişinq hücumu ilə bağlı mühüm nəticələr müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ETX məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, təhlillər nəticəsində hücumda istifadə olunan infrastrukturun sxematik təsviri hazırlanıb, IP ünvanlar və yönləndirmə zəncirləri müəyyənləşdirilib.

    Həmçinin, hesabların ələ keçirilməsi prosesinə dair ətraflı məlumat əldə olunub. Nəticələrlə daha ətraflı qurumun saytında tanış olmaq mümkündür.

    ETX "Telegram" fişinq
    Rus Versiası Rus Versiası
    СЭБ сообщила о прогрессе в расследовании фишинговых атак через Telegram

    Son xəbərlər

    12:40

    Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:38

    Finlandiya Fələstində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair bəyannaməyə qoşulub

    Digər ölkələr
    12:34

    Elçin Məsiyev dünya çempionatı matçına təyinat alıb

    Futbol
    12:34

    Azərbaycanda bu il aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    12:28

    Azərbaycan millisinin keçmiş futbolçusunun yeni klubu müəyyənləşib

    Futbol
    12:27

    Hazırda 1021 nəfər orqan transplantasiyası üçün növbədədir - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    12:18
    Foto

    "İçərişəhər"də yeni Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    12:17

    Tovuzda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:17

    Azərbaycan Rusiya tərəfindən vurulan "Embraer 190" təyyarə qəzasının araşdırılmasına dəstəyə görə ICAO-ya təşəkkür edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti