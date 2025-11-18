Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Сбой в Cloudflare нарушил работу многих сайтов по всему миру

    ИКТ
    • 18 ноября, 2025
    • 16:34
    Сбой в Cloudflare нарушил работу многих сайтов по всему миру

    В работе облачного сервиса Cloudflare произошел масштабный сбой. В связи с этим многие сайты по всему миру перестали работать.

    Как передает Report, cреди таких сайтов - соцсеть X и Spotify. Наблюдаются перебои в работе ChatGPT.

    По данным Downdetector, наибольшее число жалоб поступило из Великобритании - 8,7 тыс., США - 4,9 тыс., Японии - 4,1 тыс., Германии - 2,7 тыс., Испании - 1,7 тыс., Франции - тоже около 1,7 тыс., Италии - 1,4 тыс.

    Cloudflare - американская компания, основанная в 2009 году. Она предоставляет услуги CDN (сетевой инфраструктуры, обеспечивающей быструю доставку информации), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.

