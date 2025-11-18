Сбой в Cloudflare нарушил работу многих сайтов по всему миру
ИКТ
- 18 ноября, 2025
- 16:34
В работе облачного сервиса Cloudflare произошел масштабный сбой. В связи с этим многие сайты по всему миру перестали работать.
Как передает Report, cреди таких сайтов - соцсеть X и Spotify. Наблюдаются перебои в работе ChatGPT.
По данным Downdetector, наибольшее число жалоб поступило из Великобритании - 8,7 тыс., США - 4,9 тыс., Японии - 4,1 тыс., Германии - 2,7 тыс., Испании - 1,7 тыс., Франции - тоже около 1,7 тыс., Италии - 1,4 тыс.
Cloudflare - американская компания, основанная в 2009 году. Она предоставляет услуги CDN (сетевой инфраструктуры, обеспечивающей быструю доставку информации), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.
