İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    "Cloudflare"dəki nasazlıq bütün dünyada bir çox saytın işini pozub

    İKT
    • 18 noyabr, 2025
    • 16:53
    Cloudflaredəki nasazlıq bütün dünyada bir çox saytın işini pozub

    "Cloudflare" "bulud" xidmətinin işində genişmiqyaslı nasazlıq baş verib, bununla əlaqədar dünyanın bir çox saytları işini dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu cür saytlara "X" sosial şəbəkəsi və "Spotify" daxildir.

    Bununla yanaşı, "ChatGPT"nin işində fasilələr müşahidə olunur.

    "Downdetector"un məlumatlarına görə, ən çox şikayətlər Böyük Britaniyadan - 8,7 min, ABŞ-dən - 4,9 min, Yaponiyadan - 4,1 min, Almaniyadan - 2,7 min, İspaniyadan - 1,7 min, Fransadan - təxminən 1,7 min, İtaliyadan - 1,4 min daxil olub.

    ABŞ şirkəti "Cloudflare"in əsası 2009-cu ildə qoyulub. O, CDN xidmətləri (məlumatların sürətli çatdırılmasını təmin edən şəbəkə infrastrukturu), DDoS-hücumlarından qorunma, resurslara təhlükəsiz giriş təqdim edir.

    Cloudflare "bulud" xidməti
    Сбой в Cloudflare нарушил работу многих сайтов по всему миру

    Son xəbərlər

    17:51

    Kamboca rəsmisi: "Texnologiya bəşəriyyətin rifahı üçün düzgün istifadə edilməlidir"

    İKT
    17:48

    Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    17:48

    "İnter" və "Milan" fransalı qapıçı ilə maraqlanır

    Futbol
    17:47

    Dövlət Xidməti: Fasilə "AzStateNet" şəbəkəsinə və gov.az domenlərinə təsir etməyib

    İKT
    17:46

    "Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİ

    Mədəniyyət siyasəti
    17:43

    Mariyana Kuyundziç: "Aİ rəqəmsal uçurumu aradan qaldırmağa və təhlükəsiz infrastrukturu gücləndirməyə çalışır"

    İKT
    17:40

    Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qurur

    Region
    17:40

    Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"

    Turizm
    17:38

    Sabah Sumqayıtda 30 min abonentin suyu kəsiləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti