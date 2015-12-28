​Saxo Bank совершенствует мобильную платформу

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Saxo Bank, специалист в области онлайн-торговли и инвестиций, добавил возможность идентификации клиента в Saxo Trader GO по биометрическим параметрам.

Как сообщает Report, Saxo Bank объявил о глобальном запуске обновленного приложения для мобильных телефонов iPhone и планшетов iPad с поддержкой авторизации с помощью Touch ID. Также в качестве дополнительной функции в обновлении представлена возможность сохранения данных по нескольким учетным записям.

Также в данном обновлении появился раздел с чатом, в котором клиенты могут общаться с трейдерами Saxo Bank. В компьютерной версии добавлена поддержка многоэкранного режима. Эта функция позволит вынести модуль с графиком в отдельное окно браузера, таким образом клиенты смогут работать с ним на втором экране, не отключаясь от основного окна платформы.

Saxo Trader GO - это разработанная банком торговая платформа нового поколения на базе Open API; платформа была впервые запущена в мае 2015 года. Open API - это сервисная инфраструктура с поддержкой всего торгового цикла - на предторговом этапе, на стадии исполнения, и после заключения сделки - для ETF, акций, CFD, фьючерсов, опционов и валют. Этот инструмент позволит институциональным клиентам Saxо разрабатывать собственные современные решения и интегрировать торговые и инвестиционные функции брокера со своими приложениями и системами.