Саудовская Аравия запустила космический хакатон

Космическая комиссия Саудовской Аравии объявила об открытии регистрации на космический хакатон.
Как передает Report, об этом пишет
Мероприятие направлено на привлечение новаторов и разработчиков к участию в конкурсе NASA International Space Apps Challenge в следующем месяце и на участие в разработке инновационных решений для проблем в области космонавтики.
Хакатон пройдет с 30 сентября по 2 октября. Призы составят 53 тыс. долларов США.
Также космическая комиссия Саудовской Аравии в августе открыла учебный лагерь для ознакомления школьников с космическими науками и технологиями.