Саудовская Аравия запустила космический хакатон

Космическая комиссия Саудовской Аравии объявила об открытии регистрации на космический хакатон.

Космическая комиссия Саудовской Аравии объявила об открытии регистрации на космический хакатон.

Как передает Report, об этом пишет Arab News .

Мероприятие направлено на привлечение новаторов и разработчиков к участию в конкурсе NASA International Space Apps Challenge в следующем месяце и на участие в разработке инновационных решений для проблем в области космонавтики.

Хакатон пройдет с 30 сентября по 2 октября. Призы составят 53 тыс. долларов США.

Также космическая комиссия Саудовской Аравии в августе открыла учебный лагерь для ознакомления школьников с космическими науками и технологиями.