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Саудовская Аравия запустила космический хакатон

Саудовская Аравия запустила космический хакатон Космическая комиссия Саудовской Аравии объявила об открытии регистрации на космический хакатон.
ИКТ
21 сентября 2021 г. 08:55
Саудовская Аравия запустила космический хакатон

Космическая комиссия Саудовской Аравии объявила об открытии регистрации на космический хакатон.

Как передает Report, об этом пишет Arab News.

Мероприятие направлено на привлечение новаторов и разработчиков к участию в конкурсе NASA International Space Apps Challenge в следующем месяце и на участие в разработке инновационных решений для проблем в области космонавтики.

Хакатон пройдет с 30 сентября по 2 октября. Призы составят 53 тыс. долларов США.

Также космическая комиссия Саудовской Аравии в августе открыла учебный лагерь для ознакомления школьников с космическими науками и технологиями.

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