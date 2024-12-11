Самир Мамедов: В этом году в Азербайджане введены в эксплуатацию 124 радиопередатчика

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В Азербайджане с начала 2024 года в эксплуатацию введены 124 радиопередатчика, обновлены - 52.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на мероприятии "Вчерашний, сегодняшний и завтрашний день радиовещания в Азербайджанской Республике".

По его словам, число радиопередатчиков увеличилось более чем в 2 раза: "Внедрение FM-радиовещания позволило поэтапно прекратить AM-радиовещание, которое имело низкую энергоэффективность и качество передачи. После полного охвата территории страны FM-радиовещанием в 2019 году AM-вещание было прекращено. В результате этой трансформации годовое энергопотребление для радиовещания и связанные с этим выбросы углерода сократились на 17,4 килотонны. В том же году в Баку и на Абшеронском полуострове началось применение цифрового стандарта радиовещания DAB+. К концу этого года планируется организация одночастотной сети радиовещания DAB+ по направлению от Баку до Агсуинского района".

Он отметил, что в рамках проведенных работ было выделено 127 новых частотных номиналов, и направлено официальное обращение для регистрации иностранных частот в реестре частот Международного союза электросвязи.