Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Самеддин Асадов: На WTDC-25 поступило 184 инициативы

    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 14:25
    Самеддин Асадов: На WTDC-25 поступило 184 инициативы

    На Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) поступило 184 инициативы от государств - членов Международного союза электросвязи.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов.

    По его словам, в течение двух недель инициативы будут обсуждаться на пленарных заседаниях и в комитетах, после чего будут утверждены.

    "На сегодняшний день зарегистрировалось около 2 500 участников - это исторический рекорд для Международного союза электросвязи. Участие 60 министров и заместителей министров уже подтверждено", - отметил Асадов.

    Он подчеркнул, что программа двухнедельной конференции крайне насыщена и охватывает наиболее актуальные направления глобального цифрового развития.

    "На пленарных заседаниях будут обсуждаться вопросы кибербезопасности, развитие искусственного интеллекта, поддержка его этичного применения, конвергенция мобильной и спутниковой связи. Кроме того, внимание будет уделено поддержке малых государств, островных стран и развивающихся стран в сфере ИКТ", - сказал заместитель министра.

    В рамках WTDC-25 также будет утверждена глобальная программа, приоритеты и направления развития телекоммуникаций на последующие четыре года. Эти решения будут закреплены Бакинской декларацией, которая станет ключевым итоговым документом конференции.

    WTDC-25 телекоммуникации
    Saməddin Əsədov: "WTDC-25-ə 184 təşəbbüs daxil olub"

    Последние новости

    14:39

    Комиссар Домбровскис: Европа должна полагаться на себя в экономическом росте

    Другие страны
    14:36

    В Нигерии боевики похитили 25 школьниц

    Другие страны
    14:33

    Амруллаев: Проблема с кадрами в сельских школах требует долгосрочного решения

    Наука и образование
    14:33

    Ганимат Захидов вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    14:26

    Зеленский и Макрон подписали письмо о намерениях

    Другие страны
    14:25

    Самеддин Асадов: На WTDC-25 поступило 184 инициативы

    ИКТ
    14:21

    Космас Лукисон Завазава: На WTDC-25 зарегистрировано рекордное количество участников

    ИКТ
    14:21

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения

    Внешняя политика
    14:19

    Самеддин Асадов: Азербайджан обеспечил 100% охват широкополосным интернетом

    ИКТ
    Лента новостей