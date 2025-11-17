Самеддин Асадов: На WTDC-25 поступило 184 инициативы

На Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) поступило 184 инициативы от государств - членов Международного союза электросвязи.

Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов.

По его словам, в течение двух недель инициативы будут обсуждаться на пленарных заседаниях и в комитетах, после чего будут утверждены.

"На сегодняшний день зарегистрировалось около 2 500 участников - это исторический рекорд для Международного союза электросвязи. Участие 60 министров и заместителей министров уже подтверждено", - отметил Асадов.

Он подчеркнул, что программа двухнедельной конференции крайне насыщена и охватывает наиболее актуальные направления глобального цифрового развития.

"На пленарных заседаниях будут обсуждаться вопросы кибербезопасности, развитие искусственного интеллекта, поддержка его этичного применения, конвергенция мобильной и спутниковой связи. Кроме того, внимание будет уделено поддержке малых государств, островных стран и развивающихся стран в сфере ИКТ", - сказал заместитель министра.

В рамках WTDC-25 также будет утверждена глобальная программа, приоритеты и направления развития телекоммуникаций на последующие четыре года. Эти решения будут закреплены Бакинской декларацией, которая станет ключевым итоговым документом конференции.