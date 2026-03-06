В Азербайджане изменилось решение о нормах пробега служебных автомобилей
Инфраструктура
- 06 марта, 2026
- 16:37
Кабинет министров внес изменения в решение от 18 июля 2011 года "О совершенствовании правил использования транспортных средств в учреждениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета".
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новый приказ.
Согласно решению, ежемесячная норма пробега транспортных средств Протокольной службы президента будет определяться в соответствии с расстоянием, пройденным автомобилями.
