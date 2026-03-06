В Азербайджане изменилось решение о нормах пробега служебных автомобилей

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Инфраструктура
    • 06 марта, 2026
    • 16:37
    Кабинет министров внес изменения в решение от 18 июля 2011 года "О совершенствовании правил использования транспортных средств в учреждениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета".

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новый приказ.

    Согласно решению, ежемесячная норма пробега транспортных средств Протокольной службы президента будет определяться в соответствии с расстоянием, пройденным автомобилями.

