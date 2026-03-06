Azərbaycanda xidməti avtomobillərin yürüş normaları ilə bağlı qərar dəyişib
İnfrastruktur
- 06 mart, 2026
- 16:01
Nazirlər Kabineti 18 iyul 2011-ci il tarixli "Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında" qərarında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.
Qərara əsasən, Prezidentin Protokol Xidmətinin nəqliyyat vasitələri üzrə yürüşün aylıq norması avtomobillərin qət etdiyi məsafəyə uyğun müəyyən ediləcək.
Son xəbərlər
17:02
BƏƏ-nin HHM qüvvələri İranın 9 ballistik raketini məhv edibDigər ölkələr
17:01
FAO fevral ayı üçün ərzaq qiymətləri indeksini açıqlayıbASK
17:00
Peritan Bozdağ: "Macarıstan millisinin güclü olması bizi daha çox motivasiya edir"Futbol
16:59
Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcəkBiznes
16:57
Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-ə qədər işləməyəcəkXarici siyasət
16:54
Foto
NDU nəzdində Gimnaziyanın komandası "Sabahın alimləri" müsabiqəsində I yerin qalibi olubElm və təhsil
16:46
"Qaradağ Şüşə Zavodu" yenidən özəlləşdirməyə çıxarılırBiznes
16:45
Starmer Bəhreynin müdafiəsi üçün dörd qırıcının yerləşdirilməsini təklif edibDigər ölkələr
16:41