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Сафар Мехдиев: С отечественным экспортером будут организованы пилотные перевозки по технологии блокчейн - ЭКСКЛЮЗИВ

​Сафар Мехдиев: С отечественным экспортером будут организованы пилотны

В 2020 году планируется организовать пилотные перевозки с одной из отечественных экспортных компаний по технологии блокчейн.

Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев.

По его словам, в пилотном проекте все участники цепочки поставок будут обмениваться данными через блокчейн Hyperledger Fabric.

Он отметил, что Государственный таможенный комитет предложил делиться с помощью технологии блокчейн документами, необходимыми для таможенных процедур в странах ГУАМ: "В то же время, внедрена пилотная программа по обмену данных с грузинской стороной через две различные платформы. В тестовом режиме успешно завершен обмен информации через Ethereum и hyperledger".

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