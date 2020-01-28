Сафар Мехдиев: С отечественным экспортером будут организованы пилотные перевозки по технологии блокчейн - ЭКСКЛЮЗИВ

В 2020 году планируется организовать пилотные перевозки с одной из отечественных экспортных компаний по технологии блокчейн.

Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев.

По его словам, в пилотном проекте все участники цепочки поставок будут обмениваться данными через блокчейн Hyperledger Fabric.

Он отметил, что Государственный таможенный комитет предложил делиться с помощью технологии блокчейн документами, необходимыми для таможенных процедур в странах ГУАМ: "В то же время, внедрена пилотная программа по обмену данных с грузинской стороной через две различные платформы. В тестовом режиме успешно завершен обмен информации через Ethereum и hyperledger".