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С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории

С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории Со временем она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.
ИКТ
11 марта 2021 г. 20:10
С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории

Ненужная платформа со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны выброшена с борта Международной космической станции (МКС) с помощью манипулятора.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляция велась на сайте НАСА.

Платформа с новыми аккумуляторами была привезена на станцию японским грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.

Согласно трансляции на сайте НАСА, платформа с аккумуляторами была взята дистанционным манипулятором SSRMS и переведена в безопасное положение, после чего ее выбросили с МКС.

Платформа с аккумуляторами массой 2,5 тонны стала самым тяжелым мусором, выброшенным со станции. Со временем она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.

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