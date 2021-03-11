С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории

Со временем она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.

Ненужная платформа со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны выброшена с борта Международной космической станции (МКС) с помощью манипулятора.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляция велась на сайте НАСА.

Платформа с новыми аккумуляторами была привезена на станцию японским грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.

Согласно трансляции на сайте НАСА, платформа с аккумуляторами была взята дистанционным манипулятором SSRMS и переведена в безопасное положение, после чего ее выбросили с МКС.

Платформа с аккумуляторами массой 2,5 тонны стала самым тяжелым мусором, выброшенным со станции. Со временем она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.