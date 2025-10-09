С 2026 года граждане Азербайджана смогут контролировать использование своих персональных данных

Уже начиная со следующего года граждане Азербайджана смогут на практике ощутить результаты цифровых реформ, направленных на обеспечение прозрачности и контроля над использованием персональных данных.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Алиев на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

По словам Ш. Алиева, созданная платформа MyGov уже сегодня уведомляет граждан, когда частный сектор запрашивает доступ к их данным, и предоставляет возможность самостоятельно управлять согласием.

"Гражданин может полностью ограничить доступ, разрешить его на определенный период времени или однократно. Масштаб этой системы будет постепенно расширяться. Если какая-либо компания, предпринимательский субъект или госорган хочет использовать данные, это возможно только с согласия гражданина", - подчеркнул он.

Зампред IRIA отметил, что в рамках всех государственных услуг гражданин будет получать уведомления о том, когда и кем используются его данные.

"Таким образом, каждый сможет контролировать, где и с какой целью применяются его персональные данные. Работа начата с обмена данными между государственным и частным секторами, и этот процесс продолжается. Для повышения прозрачности предпринимаются дополнительные меры. Уже в следующем году граждане смогут увидеть реальные результаты этой работы", - добавил Ш. Алиев.