Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 40%

В октябре этого года доля мобильных устройств на рынке электронных гаджетов Азербайджана (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 47,94 %.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, это на 8,72 процентных пункта меньше, чем в сентябре, и на 23,6 процентных пункта меньше, чем год назад. Таким образом, рыночная доля мобильных устройств сокращается четвертый месяц подряд (общее снижение составило 40 %).

Доля компьютеров на рынке увеличилась на 8,85 процентных пункта за месяц и на 24,11 процентных пункта в годовом исчислении, достигнув 51,63 %.

В октябре рыночная доля планшетов составила 0,44 %. Это на 0,12 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце, и на 0,50 процентных пункта меньше показателя годичной давности.