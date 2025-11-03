İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 4 ayda 40 % azalıb

    İKT
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:57
    Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanın elektron cihaz bazarında (kompüter, mobil cihaz və planşetlər) mobil cihazların payı 47,94 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, sentyabr ayına nisbətən 8,72 faiz bəndi, bir il əvvələ nisbətən isə 23,6 faiz bəndi azdır. Beləliklə mobil cihazların bazar payı ardıcıl olaraq dördüncü aydır azalır (ümumi azalma 40 % təşkil edib).

    Kompüterlərin bazar payı aylıq 8,85 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 24,11 faiz bəndi artaraq 51,63 % olub.

    Oktyabrda planşetlərin bazar payı 0,44 % təşkil edib. Bu, əvvəlki aya nisbətən 0,12 faiz bəndi, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 0,50 faiz bəndi azdır.

    Azərbaycan elektron cihaz bazar payı

