    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане снизилась на 17% за последние 2 месяца

    ИКТ
    • 01 сентября, 2025
    • 17:39
    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане снизилась на 17% за последние 2 месяца

    В августе этого года доля мобильных устройств на рынке электронных устройств Азербайджана (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 66,88%, что на 4,16 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 5,91 процентных пункта меньше по сравнению с августом 2024 года. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter.

    Таким образом, рыночная доля мобильных устройств снижается второй месяц подряд (общее снижение составило 17%).

    Рыночная доля компьютеров увеличилась на 4,23 процентных пункта за месяц и на 6,15 процентных пункта в годовом сравнении, достигнув 32,44%.

    В августе рыночная доля планшетов составила 0,69%, что на 0,06 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 0,23 процентных пункта меньше по сравнению с показателем годичной давности.

    Statcounter   мобильные телефоны   Азербайджан  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıb

    Последние новости

    17:52

    Пашинян: Вашингтонские договоренности с Азербайджаном - исторический поворот событий для региона

    Внешняя политика
    17:49

    Energocom стал поставщиком газа в Молдову

    Энергетика
    17:46

    Судан закрывает нефтяные объекты Хеглига после атак беспилотников

    Другие страны
    17:41

    Пашинян: Ереван привержен достигнутым в США с Баку договоренностям

    В регионе
    17:40

    Команда "CARCAS" посетила предприятие "Hacıqabul Quşçuluq"

    Бизнес
    17:40

    Агентство ООН по делам беженцев планирует сократить расходы

    Другие страны
    17:40

    Руководитель делегации в ПА ОБСЕ: Ликвидация Минского процесса — очередной дипломатический успех

    Внешняя политика
    17:39

    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане снизилась на 17% за последние 2 месяца

    ИКТ
    17:38

    Путин готовится к визиту в Таджикистан

    Другие страны
    Лента новостей