Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане снизилась на 17% за последние 2 месяца

В августе этого года доля мобильных устройств на рынке электронных устройств Азербайджана (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 66,88%, что на 4,16 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 5,91 процентных пункта меньше по сравнению с августом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter.

Таким образом, рыночная доля мобильных устройств снижается второй месяц подряд (общее снижение составило 17%).

Рыночная доля компьютеров увеличилась на 4,23 процентных пункта за месяц и на 6,15 процентных пункта в годовом сравнении, достигнув 32,44%.

В августе рыночная доля планшетов составила 0,69%, что на 0,06 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 0,23 процентных пункта меньше по сравнению с показателем годичной давности.