    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıb

    İKT
    • 01 sentyabr, 2025
    • 17:17
    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıb

    Bu ilin avqust ayında Azərbaycanın elektron cihaz bazarında (kompüter, mobil cihaz və planşetlər) mobil cihazların payı 66,88 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, iyul ayına nisbətən 4,16 faiz bəndi, 2024-cü ilin avqust ayı ilə müqayisədə isə 5,91 faiz bəndi azdır. Beləliklə mobil cihazların bazar payı ardıcıl olaraq ikinci aydır azalır (ümumi azalma 17 % təşkil edib).

    Kompüterlərin bazar payı aylıq 4,23 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 6,15 faiz bəndi artaraq 32,44 % olub.

    Avqustda planşetlərin bazar payı 0,69 % təşkil edib. Bu, iyul ayına nisbətən 0,06 faiz bəndi, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 0,23 faiz bəndi azdır.

    mobil cihaz   kompüter   planşet   bazar payı  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане снизилась на 17% за последние 2 месяца

    Son xəbərlər

    17:42

    Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

    Region
    17:39

    "CARCAS" heyəti "Hacıqabul Quşçuluq" müəssisəsini ziyarət edib

    Biznes
    17:30

    Bakıda taekvondo üzrə ənənəvi "Koreya səfiri kuboku" keçiriləcək

    Fərdi
    17:29

    Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:22
    Video

    Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanır

    Hadisə
    17:21

    "Azəripək" auditor seçir

    Maliyyə
    17:18

    Sabunçuda xalasının işgəncə verdiyi iddia edilən azyaşlı sığınacağa yerləşdiriləcək - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıb

    İKT
    17:15

    Taleh Kazımov: "1999-cu ildə supermarket üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti