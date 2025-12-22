İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "AzInTelecom" və Azərbaycan Uşaq Fondunun birgə layihəsi – "SİMA missiyası" kitabı işıq üzü gördü

    İKT
    • 22 dekabr, 2025
    • 12:34
    AzInTelecom və Azərbaycan Uşaq Fondunun birgə layihəsi – SİMA missiyası kitabı işıq üzü gördü

    AZCON Holding şirkətlərindən olan "AzInTelecom" MMC və Azərbaycan Uşaq Fondunun birgə təşəbbüsü ilə hazırlanmış "SİMA missiyası" - texnoloji nağıl kitabı ictimaiyyətə təqdim olunub.

    İbtidai sinif şagirdlərinin rəqəmsal savadlılığını artırmaq, onlara internet təhlükəsizliyi və müasir texnologiyalardan düzgün istifadə vərdişlərini aşılamaq məqsədilə hazırlanmış kitabın müəllifləri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, ictimai xadim Zəhra Bədəlbəyli və gənc yazıçı Səid Riaddır. Üç hekayədən – "Tanışlıq", "Gələcəyə səyahət" və "Ağalı kəndi" – ibarət olan "SİMA Missiyası" kitabı uşaqlara rəqəmsal identifikasiya, texnologiyanın gələcəyimizdə rolu və Azərbaycanın ağıllı kənd konsepsiyası barədə sadə və maraqlı dildə məlumatlar verir.

    Kitabın təqdimat mərasimində müxtəlif dövlət qurumlarının təmsilçiləri, incəsənət xadimləri və internat məktəbində təhsil alan uşaqlar iştirak ediblər. Tədbirin açılış nitqini edən rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müşaviri Rəşad Bayramov texnologiyadan təkcə informasiya mənbəyi kimi deyil, həm də cəmiyyətə fayda verməyin bir yolu kimi istifadə etməyin əhəmiyyətini vurğulayıb. Daha sonra "Zəfər" teatrının balaca aktyor heyəti tərəfindən kitabın əhəmiyyətini əks etdirən kiçik tamaşa nümayiş etdirilib.

    Oxucular üçün daha əyləncəli olması məqsədilə müxtəlif illüstrasiyalarla zənginləşdirilən və "TEAS Press" nəşriyyatı tərəfindən 1500 tirajla çap edilən kitab internat məktəbləri, uşaq evləri və ümumi təhsil məktəblərinin ibtidai sinif şagirdlərinə pulsuz şəkildə təqdim olunacaq.

    "AzInTelecom" üçün azyaşlıların, xüsusilə də valideyn himayəsindən məhrum qalmış uşaqların təhsili və inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Şirkət bu istiqamətdəki dəstəyini hər zaman davam etdirəcək və korporativ sosial məsuliyyət layihələrinin həyata keçirilməsi üçün təşəbbüs göstərəcəkdir.

    “AzInTelecom”

    Son xəbərlər

    13:19

    Olimpiya çempionunun həbsxanadan yazdığı məktub satışa çıxarılıb

    Futbol
    13:18

    İlham Əliyev: Azad olunan ərazilərdə 12 şəhər üzrə planlaşdırma sənədləri hazırlanıb

    Daxili siyasət
    13:17

    Türkiyədə məktəbli odlu silahla direktora xəsarət yetirib

    Region
    13:17
    Foto

    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:14

    Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrə 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım veriləcək

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Azərbaycan–Çin turizm əməkdaşlığının yeni mərhələsi müzakirə olunub

    Turizm
    13:12

    Azərbaycanda 2026-cı il "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilib

    Daxili siyasət
    13:11

    "İçərişəhər" metro stansiyasında dönmə kamerasının inşasına start verilib

    İnfrastruktur
    13:10

    Kamboca Tailand ərazisini reaktiv raket sistemləri ilə atəşə tutub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti