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    Ровшан Наджаф назначен завотделом по вопросам инновативного развития и электронного правительства АП

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ровшана Чингиз оглу Наджафа заведующим отделом по вопросам инновативного развития и электронного правительства Администрации президента Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Ровшан Чингиз оглу Наджаф назначен заведующим отделом по вопросам инновативного развития и электронного правительства Администрации президента Азербайджанской Республики.

    Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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