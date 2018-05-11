Ровшан Наджаф назначен завотделом по вопросам инновативного развития и электронного правительства АП

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ровшана Чингиз оглу Наджафа заведующим отделом по вопросам инновативного развития и электронного правительства Администрации президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Ровшан Чингиз оглу Наджаф назначен заведующим отделом по вопросам инновативного развития и электронного правительства Администрации президента Азербайджанской Республики.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.