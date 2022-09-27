Россия и Китай договорились о взаимном размещении спутниковых станций

Россия и Китай заключили контракты о размещении наземных станций систем ГЛОНАСС и Beidou на своих территориях. Документы были подписаны на IX заседании российско-китайского комитета проектов стратегического сотрудничества по спутниковой навигации.

Россия и Китай заключили контракты о размещении наземных станций систем ГЛОНАСС и Beidou на своих территориях. Документы были подписаны на IX заседании российско-китайского комитета проектов стратегического сотрудничества по спутниковой навигации.

Как передает Report cо ссылкой на сообщение "Роскосмос", заседание прошло в режиме видеоконференции.

В рамках контракта системы ГЛОНАСС разместят в Китае, а китайские станции системы Beidou - в РФ. Три российские измерительные станции должны построить в китайских городах Чанчун, Урумчи и Шанхай, три китайских — в Обнинске, Иркутске и Петропавловск-Камчатском. Сроки окончания строительства не называются.

Проект спутниковой навигации Beidou запустили в Китае в 2000 году. В рамках первой фазы Beidou-1 была развернута группировка спутников для навигации на территории самого Китая; в рамках второй фазы к 2012 году создали систему спутниковой геолокации по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В рамках третьей фазы в июне 2020-го было завершено развертывание спутниковой группировки для навигации по всей поверхности Земли. По неофициальным данным, на Beidou-3 китайские власти потратили около 10 млрд долларов.