Российский cотовый оператор вдвое увеличил тарифы за разговоры с Азербайджаном

Баку. 2 Сентября. REPORT.AZ/ Российский cотовый оператор «Вымпелком» поднял цены в нескольких «гостевых тарифах» на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные компании, опубликованные в четверг.

Звонки в страны СНГ для тарифов «Страны СНГ — 2013» увеличились для некоторых направлений в два раза. Так, с 9 рублей (0,22 AZN) за минуту до 18 рублей (0,44) за минуту в Азербайджан, с 5 до 12 рублей за минуту в Казахстан, Грузию и Киргизию. Также выросли цены на звонки в Республику Беларусь — с 15 до 25 рублей за минуту.