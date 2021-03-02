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Раскрыты новые подробности об iPhone 13

Раскрыты новые подробности об iPhone 13 Новый iPhone 13 будет более увесистым, а его "челка" станет меньше
ИКТ
2 марта 2021 г. 04:30
Раскрыты новые подробности об iPhone 13

Новый iPhone 13 будет более увесистым, а его "челка" станет меньше.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC, об этом сообщил аналитик TF International Securities Мин Чи Куо.

По словам эксперта, размер новой модели не изменится, однако вес устройства станет больше.

iPhone 13 также получит улучшенные камеры, модемы 5G и более крупную батарею. Площадь экрана будет увеличена за счет уменьшения области с системой камер.

Аналитик предположил, что после 2021 года компания откажется от "челки" в своих устройствах, а в iPhone будет одно небольшое отверстие для камеры. Он отметил, что так уже поступила Samsung. Однако модель с датчиком отпечатков пальцев под дисплеем и без темной области вверху экрана может появиться не раньше 2023 года, отметил Куо.

В начале февраля аналитики Barclays рассказали, что новые смартфоны Apple получат улучшенную систему камер. Подобный апгрейд позволит снимать на iPhone 13 более качественные фотографии в условиях низкой освещенности.

Перед этим китайские журналисты спрогнозировали стоимость iPhone 13 Pro, который, по слухам, должен выйти с рекордным накопителем емкостью один терабайт. Авторы предположили, что подобный аппарат будет оценен компанией в 1 699 долларов США.

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