Рашад Набиев: TEKNOFEST Azerbaijan приведет к росту интереса молодежи к технологиям

Состоялись награждения победителей, занявших вторые и третьи места на конкурсах в рамках фестиваля аэрокосмических технологий TEKNOFEST Azerbaijan.

Состоялись награждения победителей, занявших вторые и третьи места на конкурсах в рамках фестиваля аэрокосмических технологий TEKNOFEST Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в Twitter.

Набиев выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в организацию фестиваля, в котором с интересом приняли участие около 300 тысяч зрителей: "Я верю, что технологические конкурсы, мероприятия TEKNOFEST Azerbaijan, проводимого под эгидой президента Ильхама Алиева, приведут к росту интереса молодого поколения к технологиям, и они станут непосредственными участниками инновационных процессов“.