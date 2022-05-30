Рашад Набиев: TEKNOFEST Azerbaijan приведет к росту интереса молодежи к технологиям
Рашад Набиев: TEKNOFEST Azerbaijan приведет к росту интереса молодежи к технологиямСостоялись награждения победителей, занявших вторые и третьи места на конкурсах в рамках фестиваля аэрокосмических технологий TEKNOFEST Azerbaijan.
Состоялись награждения победителей, занявших вторые и третьи места на конкурсах в рамках фестиваля аэрокосмических технологий TEKNOFEST Azerbaijan.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в Twitter.
Набиев выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в организацию фестиваля, в котором с интересом приняли участие около 300 тысяч зрителей: "Я верю, что технологические конкурсы, мероприятия TEKNOFEST Azerbaijan, проводимого под эгидой президента Ильхама Алиева, приведут к росту интереса молодого поколения к технологиям, и они станут непосредственными участниками инновационных процессов“.
İnanıram ki, cənab Prezident İlham Əliyevin himayəsi ilə keçirilən “TEKNOFEST Azərbaycan”ın texnoloji müsabiqələri, tədbirləri gənc nəslin texnologiyalara marağının artmasına və innovasiya proseslərinin birbaşa iştirakçısına çevrilməsinə səbəb olacaq. pic.twitter.com/BLc53yIBKm