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Рашад Набиев: TEKNOFEST Azerbaijan приведет к росту интереса молодежи к технологиям

Рашад Набиев: TEKNOFEST Azerbaijan приведет к росту интереса молодежи к технологиям Состоялись награждения победителей, занявших вторые и третьи места на конкурсах в рамках фестиваля аэрокосмических технологий TEKNOFEST Azerbaijan.
ИКТ
30 мая 2022 г. 16:59
Рашад Набиев: TEKNOFEST Azerbaijan приведет к росту интереса молодежи к технологиям

Состоялись награждения победителей, занявших вторые и третьи места на конкурсах в рамках фестиваля аэрокосмических технологий TEKNOFEST Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в Twitter.

Набиев выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в организацию фестиваля, в котором с интересом приняли участие около 300 тысяч зрителей: "Я верю, что технологические конкурсы, мероприятия TEKNOFEST Azerbaijan, проводимого под эгидой президента Ильхама Алиева, приведут к росту интереса молодого поколения к технологиям, и они станут непосредственными участниками инновационных процессов“.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: “TEKNOFEST Azərbaycan” gənclərin innovasiya proseslərinin birbaşa iştirakçısına çevrilməsinə səbəb olacaq"

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