Рашад Набиев: Недостаточная цифровизация тормозит развитие транспортных коридоров

Основными препятствиями для развития крупных транспортных коридоров остаются различия в пограничных стандартах, недостаточный уровень цифровизации и нехватка инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы приняли участие в панели координирующей повестки по Центральной Азии, Южному Кавказу и Черноморскому региону на Форуме Транскаспийского международного транспортного коридора. Мы подчеркнули, что Азербайджан является надежным и привлекательным местом для инвестиций благодаря своему стратегическому положению, стабильности и экономической диверсификации", - отметил министр.

Набиев также добавил, что Зангезурский коридор создаст устойчивую, быструю и выгодную связь между Европой и Центральной Азией, а Средний коридор развивается как устойчивая и эффективная модель для региона.