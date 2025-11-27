Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    ИКТ
    • 27 ноября, 2025
    • 13:06
    Рашад Набиев: Недостаточная цифровизация тормозит развитие транспортных коридоров

    Основными препятствиями для развития крупных транспортных коридоров остаются различия в пограничных стандартах, недостаточный уровень цифровизации и нехватка инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети Facebook.

    "Мы приняли участие в панели координирующей повестки по Центральной Азии, Южному Кавказу и Черноморскому региону на Форуме Транскаспийского международного транспортного коридора. Мы подчеркнули, что Азербайджан является надежным и привлекательным местом для инвестиций благодаря своему стратегическому положению, стабильности и экономической диверсификации", - отметил министр.

    Набиев также добавил, что Зангезурский коридор создаст устойчивую, быструю и выгодную связь между Европой и Центральной Азией, а Средний коридор развивается как устойчивая и эффективная модель для региона.

