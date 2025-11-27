İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Rəşad Nəbiyev: "Böyük dəhliz layihələrində əsas maneələrdən biri rəqəmsallaşmanın yetərsizliyidir"

    İKT
    • 27 noyabr, 2025
    • 12:25
    Rəşad Nəbiyev: Böyük dəhliz layihələrində əsas maneələrdən biri rəqəmsallaşmanın yetərsizliyidir

    Böyük dəhliz layihələrində əsas maneələr sərhəd standartlarının fərqli olması, rəqəmsallaşmanın yetərsizliyi və infrastruktur çatışmazlığıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "Facebook" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi Forumunda Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz və Qara Dəniz Regionu üzrə Əhatəli Əlaqələndirmə Gündəliyi panelində iştirak etdik. Azərbaycanın strateji mövqeyi, sabitliyi və iqtisadi diversifikasiyası ilə etibarlı və cəlbedici investisiya məkanı olduğunu vurğuladıq", - deyə nazir qeyd edib.

    R.Nəbiyev həmçinin Zəngəzur dəhlizinin Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında dayanıqlı, sürətli və sərfəli əlaqə yaradacağını, Orta Dəhlizin isə region üçün davamlı və effektiv model kimi inkişaf etdirildiyini bildirib.

    Rəşad Nəbiyev Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi Forumu
    Рашад Набиев: Недостаточная цифровизация тормозит развитие транспортных коридоров

    Son xəbərlər

    13:24

    Azərbaycan Cənubi Qafqazla Mərkəzi Asiya arasında strateji körpüyə çevrilir - ŞƏRH

    Analitika
    13:18

    Rusiya İrkutskdakı Polşa Baş konsulluğunu bağlayır

    Digər ölkələr
    13:18

    Rəşad Nəbiyev: "Regional nəqliyyat dəhlizləri davamlı inkişafın əsasını təşkil edir"

    İnfrastruktur
    13:17

    Əmmanda Azərbaycanla biznes forumun keçirilməsi təklif olunur

    Biznes
    13:16

    Bakıda evdən 5 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlayan qadın saxlanılıb

    Hadisə
    13:15

    Azərbaycan biznesin İordaniya bazarına çıxışı üçün platforma yaratmağı təklif edib

    Biznes
    13:11

    Hakimləri təhqir edən futbolçular, məşqçilər və bir klub rəsmisi cəzalandırılıb

    Futbol
    13:10

    Azərbaycan Əmmana müntəzəm aviareyslərin təşkili imkanlarını nəzərdən keçirir

    Turizm
    13:08

    Nazirlik: Qrant ayrılan özəl bağçalarda valideynlərdən əlavə ödəniş tələbinə yol verilməyəcək

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti