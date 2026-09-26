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    Рашад Набиев: Азербайджан намерен стать региональным центром цифровой индустрии

    ИКТ
    • 26 сентября, 2026
    • 15:28
    Рашад Набиев: Азербайджан намерен стать региональным центром цифровой индустрии

    Азербайджан планирует стать региональным центром цифровой индустрии.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

    Он сообщил, что принял участие в панельной дискуссии, организованной Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) и компанией BlackRock в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

    "Мы говорили о возможностях, которые открывает энергетический потенциал Азербайджана, широкая оптоволоконная сеть и стратегическое географическое положение для развития искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой инфраструктуры. Мы отметили работу, проделанную в области цифрового правительства, ИИ, национальной информационной инфраструктуры и кибербезопасности, и подчеркнули цель превращения Азербайджана в региональный центр цифровой индустрии", - подчеркнул Набиев.

    Рашад Набиев: Азербайджан намерен стать региональным центром цифровой индустрии
    Рашад Набиев: Азербайджан намерен стать региональным центром цифровой индустрии
    Рашад Набиев: Азербайджан намерен стать региональным центром цифровой индустрии

    Рашад Набиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Цифровая трансформация
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