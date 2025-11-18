Рашад Набиев: Азербайджан изучит опыт Малайзии в сфере 5G

Азербайджанские специалисты в ближайшее время будут командированы в Малайзию с целью обмена опытом в области внедрения 5G, дата-центров и цифровой экономики.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети.

По его словам, договоренность об этом была достигнута на встрече с находящимся с визитом в Азербайджане министром связи Малайзии Фахми Мохамедом Фадзилом.

"На встрече мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ между двумя странами", - отметил Набиев.