Рашад Набиев: Азербайджан изучит опыт Малайзии в сфере 5G
- 18 ноября, 2025
- 20:12
Азербайджанские специалисты в ближайшее время будут командированы в Малайзию с целью обмена опытом в области внедрения 5G, дата-центров и цифровой экономики.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети.
По его словам, договоренность об этом была достигнута на встрече с находящимся с визитом в Азербайджане министром связи Малайзии Фахми Мохамедом Фадзилом.
"На встрече мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ между двумя странами", - отметил Набиев.
