Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Рашад Набиев: Азербайджан изучит опыт Малайзии в сфере 5G

    ИКТ
    • 18 ноября, 2025
    • 20:12
    Рашад Набиев: Азербайджан изучит опыт Малайзии в сфере 5G

    Азербайджанские специалисты в ближайшее время будут командированы в Малайзию с целью обмена опытом в области внедрения 5G, дата-центров и цифровой экономики.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети.

    По его словам, договоренность об этом была достигнута на встрече с находящимся с визитом в Азербайджане министром связи Малайзии Фахми Мохамедом Фадзилом.

    "На встрече мы обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ между двумя странами", - отметил Набиев.

    Азербайджан Малайзия дата-центры
    Rəşad Nəbiyev: "Azərbaycan Malayziyanın 5G, data mərkəzləri və rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə təcrübəsini öyrənəcək"
    Azerbaijan to study Malaysia's experience in 5G, digital economy

    Последние новости

    21:09

    Трамп принимает в Белом доме кронпринца Саудовской Аравии

    Другие страны
    21:09

    В Белене принята совместная декларация по Каспию

    Экология
    21:01

    Самир Нуриев: Генпланы Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенда находятся на стадии разработки

    Карабах
    20:50
    Фото

    В Зангилане прошло заседание, посвященное 5-летней деятельности Координационного штаба - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:47

    СМИ: Эрдоган проведет переговоры с Зеленским

    В регионе
    20:40
    Фото

    Члены АП ознакомились со строительными работами в Зангезурском коридоре

    Внутренняя политика
    20:29

    Главы ТюркПА и ПА ОБСЕ обсудили мирную повестку в регионе

    Внешняя политика
    20:19
    Фото

    Состоялась встреча военнослужащих сил спецназначения Азербайджана и Беларуси

    Армия
    20:12

    Рашад Набиев: Азербайджан изучит опыт Малайзии в сфере 5G

    ИКТ
    Лента новостей