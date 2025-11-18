İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Rəşad Nəbiyev: "Azərbaycan Malayziyanın 5G, data mərkəzləri və rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə təcrübəsini öyrənəcək"

    İKT
    • 18 noyabr, 2025
    • 20:01
    Rəşad Nəbiyev: Azərbaycan Malayziyanın 5G, data mərkəzləri və rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə təcrübəsini öyrənəcək

    Malayziya ilə 5G, data mərkəzləri və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində təcrübə mübadiləsi aparmaq məqsədilə azərbaycanlı mütəxəssisləri qısa zamanda bu ölkəyə ezam olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev sosial şəbəsindəki hesabında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, bu məsələlərə dair razılaşma Azərbaycanda səfərdə olan Malayziyanın rabitə naziri Datuk Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil ilə keçirilən görüşdə əldə olunub.

    "Görüşdə iki ölkə arasında İKT sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdik", - n azir qeyd edib.

    Azərbaycan Rəşad Nəbiyev Malayziya Datuk Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil
    Рашад Набиев: Азербайджан изучит опыт Малайзии в сфере 5G
    Azerbaijan to study Malaysia's experience in 5G, digital economy

    Son xəbərlər

    20:56

    Ərdoğan Zelenski ilə danışıqlar aparacaq

    Region
    20:52

    "Kəpəz" Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısını transfer edib

    Futbol
    20:45

    Belemdə Xəzərlə bağlı Birgə Bəyannamə qəbul olunub

    Ekologiya
    20:30

    Qubada qəzadan xilas olmaq istəyən motoblok sürücüsü digər avtomobilin altında qalaraq ölüb

    Hadisə
    20:29

    Samir Nuriyev: Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Xocavənd şəhərlərinin Baş planları işlənilmə mərhələsindədir

    Qarabağ
    20:24
    Foto

    Zəngilanda Əlaqələndirmə Qərargahının 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclas keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    20:17
    Foto

    Zəngəzur dəhlizi üzrə görülən işlər və Ağbənd-Kəlalə körpüsünün inşası prosesi ilə tanışlıq olub

    Daxili siyasət
    20:11

    Kriştianu Ronaldu Donald Trampla görüşəcək

    Futbol
    20:09
    Foto

    TÜRKPA və ATƏT PA baş katibləri regional sülh məsələlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti