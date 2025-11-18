Rəşad Nəbiyev: "Azərbaycan Malayziyanın 5G, data mərkəzləri və rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə təcrübəsini öyrənəcək"
İKT
- 18 noyabr, 2025
- 20:01
Malayziya ilə 5G, data mərkəzləri və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində təcrübə mübadiləsi aparmaq məqsədilə azərbaycanlı mütəxəssisləri qısa zamanda bu ölkəyə ezam olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev sosial şəbəsindəki hesabında yazıb.
Onun sözlərinə görə, bu məsələlərə dair razılaşma Azərbaycanda səfərdə olan Malayziyanın rabitə naziri Datuk Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil ilə keçirilən görüşdə əldə olunub.
"Görüşdə iki ölkə arasında İKT sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdik", - n azir qeyd edib.
Son xəbərlər
20:56
Ərdoğan Zelenski ilə danışıqlar aparacaqRegion
20:52
"Kəpəz" Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısını transfer edibFutbol
20:45
Belemdə Xəzərlə bağlı Birgə Bəyannamə qəbul olunubEkologiya
20:30
Qubada qəzadan xilas olmaq istəyən motoblok sürücüsü digər avtomobilin altında qalaraq ölübHadisə
20:29
Samir Nuriyev: Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Xocavənd şəhərlərinin Baş planları işlənilmə mərhələsindədirQarabağ
20:24
Foto
Zəngilanda Əlaqələndirmə Qərargahının 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclas keçirilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
20:17
Foto
Zəngəzur dəhlizi üzrə görülən işlər və Ağbənd-Kəlalə körpüsünün inşası prosesi ilə tanışlıq olubDaxili siyasət
20:11
Kriştianu Ronaldu Donald Trampla görüşəcəkFutbol
20:09
Foto